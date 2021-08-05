В Казани ищут интересного вора, которого в СМИ уже прозвали "постельным". Мужчина умудрился за час "заработать" миллион рублей, обманув три казанские семьи. Он требовал отдать ему деньги и... постельное белье, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Ловкий преступник позвонил в квартиру на улице Мира, а потом по той же схеме обворовал семейство на улице Сахарова. Мужчина сообщил, что дочь хозяев попала в ДТП, срочно нужны 200 тысяч и постельное белье. Все он просил упаковать в пакет и передать такси.

Водитель такси ничего не заподозрил и перевез "посылку" в Юдино.

На улице Зорге вор решил применить иную схему и явился лично, рассказав ту же легенду, но повысив сумму до 600 тысяч рублей. Заплатили. И белье дали.

В полицию поступили заявления. Единственный, кто видел мошенника отчетливо, - таксист. Он уже составил описание. "Постельного" мошенника ищут.