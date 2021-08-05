В Роспотребнадзоре предупредили, что пациенты с дельта-штаммов коронавируса болеют тяжелее и дольше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное", — говорится в сообщении.

Основные симптомы у заразившихся штаммом дельта остаются уже привычными: повышение температуры, кашель, потеря вкуса и обоняния. Но характерны теперь и другие признаки: кишечные расстройства, насморк, боли в горле, тошнота.

Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, отметили в пресс-службе.

"Штамм коронавируса "дельта" действительно "помолодел", говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей", — пояснили в ведомстве.