ФСБ настояла на изъятии 48 миллионов рублей у обвиняемого в афере с беспилотниками "Орлан". Накануне ходатайство УФСБ удовлетворил Вахитовский районный суд Казани.

Как сообщает "Реальное время", эти средства сотрудники ФСБ нашли у Андрея Полшкова (замдиректора "СТД-Радикс") в личном багаже весной этого года. Чуть позже было возбуждено уголовное дело об афере с поставкой запчастей для беспилотников "Орлан" на 446 миллионов рублей.

В суде обвиняемый не стал пояснять, откуда у него в рюкзаке взялись десятки миллионов рублей наличными. Официальные доходы в Полшкова в 2,5 раза ниже, а официальных подтверждений законного приобретения суммы нет.