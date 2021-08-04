В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка. Девочка получила страшные ожоги после того, как на нее опрокинулся таз с горящим бензином, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

Все случилось в городе Шахты. Следователи установили, что в гараже одного из домовладений загорелся отработанный бензин в металлическом тазике. При попытке потушить его владелец гаража пытался вынести таз на улице, но столкнулся с пятилетней дочкой. Таз опрокинулся, горящее топливо вылились на ребенка. Девочку доставили в больницу с обширными ожогами, там она чуть позже и скончалась.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности".