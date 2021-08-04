Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил эффективность повторной вакцинации от Covid-19.

"Ревакцинация через шесть месяцев - это дополнительная гарантия и страховка, чтобы не заболеть COVID-19. Даже если человек инфицируется, болезнь пройдет в легкой форме. Госпитализация, скорее всего, не потребуется", – цитирует слова ученого пресс-служба КФУ.

Ученый призывает не бояться возможных временных побочных реакций после вакцинации от коронавируса.

"Нет никаких данных, свидетельствующих о долгосрочном вреде вакцинации для организма. Человечество прививается уже более 100 лет самыми разными вакцинами - технологии показали свою эффективность и безопасность. Риски, связанные с вакцинацией, на несколько порядков ниже, чем риски от самого заболевания", – резюмировал Альберт Ризванов.

Согласно рекомендациям Минздрава России, ревакцинация от коронавируса требуется через шесть месяцев после первой вакцинации или перенесенного заболевания.