В Казани мужчина решился на нападение на бывшую супругу в торговом центре "Радужный". ТЦ расположен в поселке Осиново. О нападении и быстрой реакции сотрудников службы охраны центра рассказал "Татарстан-24" , ссылаясь на собственные источники в ЧОП "Застава".

Житель Казани пришел в торговый центр навестить бывшую жену, она работает в "Радужном". В процессе беседы он начал требовать от женщины денег, получив отказ, набросился и отобрал у бывшей телефон.

Ситуацию вовремя заметили сотрудники ЧОП, они задержали мужчину и вызвали полицию.