До конца 2022 года в Казани будут расселены 13 аварийных домов. В них проживают 294 человека. Всем дадут новые квартиры в ЖК "Салават Купере", об этом заявили сегодня, 2 августа, на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Финансирование программы расселения из ветхого жилья составило 223, 4 миллиона рублей. Первыми расселят три дома на Ново-Азинской, два - на Колымской, два - в переулке Дружный. Волна расселения затронет дома по улицам Водников, Главной, Привокзальной, Железнодорожной, Бирюзовой, а также дома в переулке Поселковом.

После того, как указанные дома расселят, выполнение программы составит 48%. Но она рассчитана до 2023 года (конца), а потому время еще есть. За последние 10 лет в Казани расселили 146 домов, новое жилье обрели более 6 тысяч человек.