В Казани возбуждено уголовное дело о халатности после падения трехлетнего малыша в открытый люк, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Первая информация о падении малыша в люк появилась накануне в социальных сетях, информация была довольно разрозненной. Одни сообщали, что ребенку всего год, другие - что малыш явно старше. Все случилось на улице Маршала Чуйкова. Малыш гулял здесь с отцом.

Следователи выяснили, что мальчик 2018 года рождения. Он наступил на крышку люка, она внезапно перевернулась и ребенок упал вниз. Достать его удалось отцу и очевидцам. Малыша госпитализировали в ДКБ. Он в реанимации.

Остальные обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.