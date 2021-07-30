В городе Пионерском 29-летний мужчина избил самодельной шваброй свою 45-летнюю мать. Потом он цинично изнасиловал родительницу и лег спать. О чудовищном преступлении сообщает издание "Новый Калининград" со ссылкой на региональное управление СК.

Следователи установили, что мужчина был дома в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, случившемуся предшествовал конфликт, поскольку мужчина решил отыграться на своей родительнице по полной программе.

После избиения и изнасилования женщина отправилась в полицию, писать на сына заявление.

На следующий день ранее судимого мужчину задержали и допросили в качестве подозреваемого. В отношении жителя Пионерского возбудили дело. Он помещён в СИЗО. Как отметили в следственном управлении, задержанный признал свою вину.