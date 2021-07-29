Актера известного сериала "Штрафбат" Игоря Регнера нашли в квартире сильно избитым в предсмертном состоянии, сообщает kp.ru.

56-летний актер находится в реанимации уже шесть суток, но информация о происшествии появилась только сейчас. У Регнера множественные переломы, травмы внутренних органов.

У артиста диагностировали тупую травму груди, перелом левой лучевой кости и множественные переломы ребер слева. Регнера положили в больницу имени Боткина, о его состоянии уведомили сотрудников МВД.

Проводится проверка по факту избиения. Сам актер показаний дать не может из-за крайне тяжелого состояния, в котором находится.

Игорь Регнер снимался в сериалах "Час Волкова", "Солдаты", "Ледниковый период", "В круге первом" и других. Также он снимался в фильмах "Железнодорожный романс", "Любить по-русски-2" и других.