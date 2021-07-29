Два человека погибли в страшной аварии с "КАМАЗом" на трассе в Татарстане. Столкнулись "Лада Калина" и "КАМАЗ", все случилось на 58-м километре трассы Казань-Малмыж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По предварительной информации, за рулем "Калины" был 49-летний мужчина из Балтасинского района. Он двигался со стороны Казани.

Будучи уставшим, водитель оказался на встречке, где совершил столкновение с "КАМАЗом".

В результате столкновения пассажирка "Калины" с заднего сидения - женщина из Арска - скончалась на месте от полученных тяжелых травм. 18-летний молодой человек, сидевший на переднем пассажирском сидении, скончался в больнице чуть позже.

Водитель "Калины" и еще два пассажира (среди них 16-летняя девушка) доставлены в больницу с травмами.

Водитель "Калины" опытный, его стаж, по данным МВД, составляет 21 года. За последние два года он 21 раз нарушал правила дорожного движения.