В Ростовской области 8-летний ребенок умер после отказа в медицинской помощи. Трагедия случилась еще 22 июля, но известно о ней стало только сейчас.

Ребенок окончил весной первый класс и на каникулы отправился к бабушке и деду в село Натальевка. Отец мальчика уточняет, что ребенок был здоровым, проблем не было.

В гостях у родственников мальчик почувствовал себя плохо и пожаловался на сильную головную боль. Потом мальчика начало тошнить.

Бабушка и дедушка сразу отвезли мальчика в Натальевскую больницу, которая находится всего в пяти минутах езды от их дома.

"На крики о помощи никто не отзывался. Кричали и колотили в окна и двери. Тогда выглянул из окна медработник и сказала, чтобы они уходили, что мы им всю больницу побудим, закрыла окно и ушла. И дальше продолжили игнорировать крики о помощи", - так описывает происходившее в соцсетях убитый горем отец мальчика.

Тогда пожилые люди решили везти ребенка в БСМП Таганрога своими силами. Медики в Таганроге начали реанимировать мальчугана, но уже было поздно.

Как сообщает "Блокнот Ростов", в Натальевской больнице пояснили, что единственная в селе машина скорой помощи в тот момент доставляла в больницу женщину, которая начала рожать.

Дежурная медсестра сельской больницы не может внятно объяснить, почему она в ту ночь отказала в помощи. Проводится расследование.