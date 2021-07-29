В Казани появится новая улица с названием, аналогичным названию улицы из популярного мультсериала "Симпсоны". Вечнозеленая улица появится в Советском районе республиканской столицы. Такое постановление подписано руководителем исполкома Рустемом Гафаровым.

Новая улица в жилом массиве "Семейный", как следует из документа, будет носить название Вечнозеленая улица или Вечнозеленая урамы.

На улице с таким названием в Спрингфилде проживало семейство Симпсонов. Но вряд ли название для казанской улицы выбирали, опираясь на данный факт. Известно, что так назвать улицу пожелали сами местные жители.