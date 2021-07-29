Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в присутствии родителей и родственников погибших и пострадавших при расстреле казанской гимназии №175 заслушал в формате видеоконференцсвязи доклад о ходе расследования уголовного дела против обвиняемого 19-летнего Ильназа Галявиева. Как сообщает сообщает пресс-служба СКР, с докладом выступил руководитель следственной группы.

Руководитель расследования отметил, что комплексная экспертиза психиатров в отношении стрелка еще не завершилась. Бастрыкин дал поручение внимательнее проработать причины, которые могли заставить парня открыть стрельбу, активнее сотрудничать с потерпевшими.