19-летний Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом расстреле учеников и учителей в гимназии № 175 в Казани, заявил, что боится возвращаться в Казань из-за страха мести. Такое заявление он сделал членам общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), сообщает "МК".

"Я не хочу в случае чего лечиться в казанской республиканской больнице. Можно мне в другом месте? В Казани все помнят про то, что я сделал. Месть возможна", — попросил обвиняемый.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, довольно скоро Галявиеву предстоит путь в Казань. Именно тут будет вынесено решение суда в зависимости от результатов комплексной психолого-психиатрической экспертизы.