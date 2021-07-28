Под Казанью в жесткой дорожной аварии с двумя легковыми автомобилями погибла 47-летняя женщина. Все случилось на автодороге "обход городов Зеленодольска и Волжска". Водитель за рулем "Лексуса" вылетел на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. Там он столкнулся с "Ладой", сообщили в ОМВД России по городу Зеленодольску.

Пассажирка "Лады" - 47-летняя женщина - умерла от полученных тяжелых травм в реанимации медицинского учреждения, куда ее успели доставить медики скорой помощи.

Госпитализированы еще двое - водитель "Лады" и пассажирка "Лексуса".