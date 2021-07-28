Семейная история из Самары сегодня потрясла всю Россию: отец в квартире на улице Красных Коммунаров убил свою 23-летнюю дочь и надругался над ее телом. Истерзанное тело девушки нашли соседи.

Сначала отец жестоко избил дочь, на теле насчитали десятки гематом и рассечений. При осмотре из тела достали швабру и бутылку, они туда попали через естественные отверстия, сообщает kp.ru.

В совершении жестокой расправы подозревают 45-летнего отца студентки. Он трудился разнорабочим. Ранее привлекался к уголовной ответственности. Соседи утверждают, что в семье были трудные взаимоотношения, дочь и отец часто ссорились. Отца заключили под стражу, возбудили уголовное дело.