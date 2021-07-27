В Казани вынесли приговор Камилле Хайбуллиной, которая зимой этого года принимала участие в акциях за Навального. Ее признали виновной в призывах к экстремизму и массовым беспорядкам.
Дело рассматривал Ново-Савиновский суд республиканской столицы.
Ранее Вахитовский суд Казани принимал решение арестовать Хайбуллину и ее товарища Эльнара Ефимова. Дело Ефимова еще не передано в суд, он находится в СИЗО. Что касается Камиллы, то сегодня ее приговорили к полутора годам условного срока.
комментарии
Я не туда пост поставил. Да хрен с ним, понятно и так. Парнокопытный урод мой телефон попросил. Так на! Давай звони. Иван - у тебе из-зо рта должны торчать два загнутых к вверху клыка. Чисто кабаньих. Интересно, ты их подтачиваешь? Ну там о кирпич какой нибудь, а?
Я не туда пост поставил. Да хрен с ним, понятно и так. Парнокопытный урод мой телефон попросил. Так на! Давай звони. Иван - у тебе из-зо рта должны торчать два загнутых к вверху клыка. Чисто кабаньих. Интересно, ты их подтачиваешь? Ну там о кирпич какой нибудь, а?