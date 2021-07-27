В Казани вынесли приговор Камилле Хайбуллиной, которая зимой этого года принимала участие в акциях за Навального. Ее признали виновной в призывах к экстремизму и массовым беспорядкам.

Дело рассматривал Ново-Савиновский суд республиканской столицы.

Ранее Вахитовский суд Казани принимал решение арестовать Хайбуллину и ее товарища Эльнара Ефимова. Дело Ефимова еще не передано в суд, он находится в СИЗО. Что касается Камиллы, то сегодня ее приговорили к полутора годам условного срока.