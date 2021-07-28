Жителям Кировского района Казани придется смириться с тем, что в течение суток в домах будет отсутствовать водоснабжение. В четверг, 29 июля, часть района ждет плановое отключение в связи с проведением работ по подключению двух водопроводов, сообщается на сайте мэрии.

9:00 29 июля до 9:00 30 июля воды не будет по адресам: ул.Гладилова, 24 (школа №81), 26, 28/5, 32, 35, ул.Энгельса, 5/28; 7 корпуса 1, 2, 3, 5; 12 (техникум), 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20.

28 июля с 9:00 до 6:00 будет отключено водоснабжение в одном из домов Вахитовского района по адресу: ул.Г.Исхаки, 8.

Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.