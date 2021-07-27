Стали известны некоторые подробности кровавой трагедии, разыгравшейся в Нурлатском районе Татарстана.

Ранее мы сообщали о том, что в колодце одного из домовладений нашли тело 35-летней женщины. На ее теле были следы насильственной смерти - удушения, порезы. В тот же день на железной дороге в Нурлате нашли тело ее 57-летнего мужа, который свел счеты с жизнью.

По предварительной версии, ссора у молодой жены и пожилого мужа возникла утром из-за ревности. Супруг убил жену, сбросил тело в колодец и отправился в Нурлат, чтобы свести счеты с жизнью.

Известно, что пара перебралась в село в Нурлатский район недавно - в 2019 году. Женщина родом из Казани, муж - местный, нурлатский. У пары остались четверо несовершеннолетних детей - старшему ребенку 13 лет, младшему - всего 6. Сейчас все дети помещены в Нурлатскую ЦРБ.