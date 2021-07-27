В Татарстане разыгралась кровавая семейная драма. В селе Чувашская Минча Нурлатского района Татарстана в колодце во дворе дома нашли тело 35-летней женщины. На ее теле были видны следы удушения и порезы.

В тот же день на железной дороге в Нурлате нашли тело 57-летнего мужчины, покончившего с собой. Выяснилось, что это - муж женщины из колодца.

Следственный комитет РФ по Республике Татарстан возбудил дело.

Предварительно установлено, что супруги с утра поссорились, вероятно, на почве ревности (жена была намного моложе своего супруга). Мужчина жестоко расправился с супругой и бросил ее тело в колодец. А сам отправился в Нурлат, где покончил с собой.