Казань стала девятнадцатой в ТОП-20 рейтингов городов, которые туристы выбирают для поездок по России на август. Столица РТ уступила Махачкале и Уфе, обогнав только Иркутск, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

"По сравнению c 2019 годом средний чек по авиабилету до Казани сократился почти на 15%. В целом средний чек за перелет по России в августе по уже оформленным билетам составляет чуть больше 9 тыс. руб. в одну сторону. По сравнению с 2020 годом он вырос на 4%, а по сравнению с 2019 годом - стал ниже на 13,3%", - говорится в сообщении.

Чаще всего туристы выбирают для августовских поездок Симферополь, Москву и Сочи. Средний чек до Симферополя составляет 8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в 2020 году, но на 6% меньше, чем два года назад.

Замыкает тройку востребованных направлений на август Сочи, с долей 13,3% оформленных билетов. Средний чек почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составляет 7 тыс. 703 руб. в одну сторону. По сравнению с 2019 годом средний чек сократился на 14%.

Далее по популярности следуют Анапа и Санкт-Петербург. Средние чеки за перелеты в эти города сократились на 13-14% по сравнению с 2019 годом.