Сервис путешествий Туту.ру составил список актуальных карантинных мер для планирующих поездки по регионам России.

Так в Татарстане карантина для прибывших нет, но рекомендована самоизоляция. Похожие условия в Томской области (режим самоизоляции), но прибывающие в регион должны сообщать о себе. Нет карантина для прибывающих в Санкт-Петербург.

Локдаун введен только в республике Тыва.

Систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе отменили в Москве. Но сохраняется система кодов при заселении в гостиницы Московской области, а также коды действуют во Владимирской области и в Республике Тыва.

В Севастополе (Крым) при заселении в гостиницу попросят сертификат о вакцинации, справку об антителах или ПЦР-тест.

Заселяющимся в отели Краснодарского края потребуется ПЦР-тест или справка на антитела или о вакцинации – полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). Кроме того, с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.

"Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике", - отмечают в Туту.ру.

На всей территории России продолжает действовать масочный режим в общественных местах и в транспорте.