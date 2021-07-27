В Туле посреди дня мужчина изнасиловал продавца шаурмы в центре города. Как сообщает Myslo, мужчина купил в торговой точке шаурму, спокойно поел, а потом попросился внутрь павильона под предлогом подзарядить телефон.

Продавец его пустила внутрь палатки, мужчина набросился на девушку и изнасиловал ее, после чего скрылся.

Продавец шаурмы отправилась в полицию, подробным образом описала нападавшего. Его довольно быстро удалось задержать.

В региональном Управлении Следственного комитета сообщили, что в отношении мужчины, который подозревается в насильственных действиях возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование).