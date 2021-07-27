В камере следственного изолятора № 1 города Челябинска нашли мертвым 50-летнего осужденного Ильдара Лукманова. Он в свое время был активным членом ОПГ, и буквально месяц тому назад суд вынес приговор за бандитские нападения на предпринимателей в начале "нулевых". Дело Ильдара при этом рассматривали отдельно от других членов ОПГ, поскольку он заключил со следствием сделку о сотрудничестве и дал показания на бывших товарищей.

Самому Лукманову дали 6,5 лет с учетом содействия.

Как сообщает Znak.com, именно Лукманов был был ключевым свидетелем обвинения в деле ОПГ — на его показаниях, данных в рамках досудебного соглашения, строилась вся работа. Причем отдельные его соучастники, которых судили в рамках основного дела, в суде заявляли об оговоре — по их словам, Лукманов дал неправдивые показания в обмен на мягкое наказание.

Тело Ильдара Лукманова, осужденного за разбой, бандитизм, угрозу убийством и незаконное хранение оружия, нашли в камере СИЗО-1. По официальным данным, он покончил с собой. Представители ФСИН официально ситуацию не комментируют.