Комиссия в правительстве России одобрила проект, согласно которому у должников в РФ могут начать изымать загранпаспорта. Речь идет о тех, кому ограничили выезд за границу, отмечает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов Владимира Груздева.

По его словам, эта мера также затронет людей, которых признали невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Подразумевается, что должник, исполнив свои обязательства, сможет заново получить свой загранпаспорт в миграционной службе.

"Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения", — пояснил собеседник агентства.