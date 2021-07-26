В Кузбассе двухлетняя девочка скончалась от ВИЧ из-за того, что мать принципиально не давала ей назначенных врачами лекарств и смывала их в унитаз, сообщают "Такие дела".

Девочка заразилась от матери во время беременности, будущая мать не принимала лекарств, чтобы снизить риск заражения плода. После рождения у девочки тоже установили ВИЧ и назначили жизненно важные препараты.

Мать не возила ребенка в СПИД-центр, где стояла на учете. А назначенное лечение презирала. Сама мать писала в социальных сетях, что смывает лекарства в унитаз.

В прошлом году отец девочки, живущий отдельно, обращался в полицию. Осенью суд оштрафовал нерадивую мамашу на 5 тысяч рублей. Органы опеки и вовсе на заявление не отреагировали. Девочку отцу удалось забрать только после того, как мать выкрала ребенка с уже развившимся СПИДом из стационара. Но спасать девочку было уже слишком поздно. Она скончалась.