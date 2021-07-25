Почти два месяца назад, 6 июня, от МЧС Абхазии поступило сообщение: в реку Гега упала 23-летняя жительница Татарстана, на месте происшествия начались работы по ее поиску.

Позже сообщили, что в Абхазию прилетели родственники девушки, которые тоже подключились к поискам. Еще несколько недель появлялась информация о ходе поисков, но сейчас все утихло, но девушка не была найдена. Казанцы в сети бурно обсуждают ситуацию.

«Если тело не найдено, возможно, жива. Вдруг кто из местных спас»

«Хоть какая-то информация о ее поисках поступала бы. А так выглядит как будто все, забыли»

«Какие тут новости могут быть? Все...»

«А ее не нашли да?»

«Отмалчиваются что ли?»

"Это чертовски трудно": почему поиски туристки из РТ в горной реке в Абхазии пока не принесли результата. Каковы шансы найти девушку живой?