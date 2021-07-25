В Лаишевском районе в селе Габишево с 8 июля ищут пропавшего Федотова Андрея Владимировича 43 лет. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Татарстан.

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую футболку с рисунком из темно-синих полосок, горчичного цвета шорты, черные шлепанцы. С собой чёрный рюкзак.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800) 700-54-52 (звонок бесплатный).