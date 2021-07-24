В конце прошлого года в Москве трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку и засняли это на видео. Школьница рассказала о случившемся только сейчас, и полицейские задержали насильников.

По информации следствия, в декабре 2020-го в квартире компания парней 16-17 лет подсыпала что-то в напиток подруги. Та его выпила и потеряла сознание. Юноши воспользовались беспомощностью пострадавшей и надругались над ней, сняли процесс на видео. В дальнейшем они угрожали школьнице, что выложат ролик в соцсети, если она обратится в полицию.

«Они воспользовались ситуацией, изнасиловали школьницу и совершили другие действия сексуального характера. Только спустя долгое время она сообщила об этом дома, родители сразу обратились в правоохранительные органы», - прокомментировала глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Все задержанные признали вину, и молодых людей объявили виновными.

Напомним, ранее в Казани мужчина сгорел из-за непотушенной сигареты.

