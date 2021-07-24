В казанском поселке Дербышки сегодня рано утром случился пожар. В результате погиб мужчина. Об этом сообщают в «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по РТ.



Пожар случился на улице Советская. Пожарные, приехавшие на место события, установили, что в квартире на первом этаже двухэтажного дома горит мебель. Огонь удалось быстро потушить — возгорание было на площади 1 квадратный метр. Уже после, во время разбора сгоревших конструкций, обнаружили тело 63-летнего мужчины.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.



Ранее мы писали, что обнаружен новый штамм коронавируса. Уже есть зараженные.