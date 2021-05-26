Власти Татарстана оценили возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Ранее власти Якутии 25 мая объявили об обязательной вакцинации в регионе, при этом работодателей, чьи сотрудники не пройдут вакцинацию, будут штрафовать на 200 тысяч рублей за неисполнение обязательства.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что регион на данный момент не рассматривает введение обязательной вакцинации.

К другим новостям:

- «А что так можно было?»: в Казани заметили велосипедиста, который ехал, зацепившись за грузовик.