В Казани очевидцы заметили молодого человека, который ехал, зацепившись за грузовик. При этом скорость была 50 км/ч.

«Видали казанского зайца-велосипедиста? Он любит экономить силы и кататься с ветерком. А ещё, наверное, очень ловкий, раз не боится быть размозжённым об асфальт», - написал втор поста.

В комментариях жители к данному ролику отнеслись с позитивом.

«А что так можно было? Скоро так не нужны будут автобусы»

«Это не заяц-велосипедист, а зацепер»

«Совсем ему жизнь не дорога»

«Зато сэкономил на билете в автобусе»