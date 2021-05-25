Российский миллиардер и владелец группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров травмировал себе ногу боевым топором. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сообщается, что бизнесмена доставили из загородного дома на "Скорой помощи" в травматологию одной из элитных московских больниц.

Как рассказали медикам люди из окружения пострадавшего, причиной травмы стала случайность — Прохоров занимался метанием топора, в какой-то момент орудие неудачно отскочило и попало ему по ноге.

При этом официальные представители Прохорова информацию об инциденте опровергают и утверждают, что он "находится на работе", пишет "Лента".

В издании подчеркнули, что в недавнем интервью американским СМИ российский предприниматель упоминал о своем необычном хобби и показывал телеведущему Стивену Кольберу, как правильно метать сюрикены и топоры.