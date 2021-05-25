Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с родителями детей и родными учителей, погибших во время стрельбы в казанской школе №175. Глава региона обсудил с ними вопросы помощи, сообщает пресс-служба главы республики.

"Присутствующие на встрече муфтий Татарстана и митрополит Казанский и Татарстанский прочитали поминальные молитвы", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что во время беседы Минниханов ответил на вопросы родных, также обсудил организацию всесторонней помощи семьям погибших.

По всем возникающим дополнительным вопросам глава республики определил ответственными за их решение профильных министров.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.