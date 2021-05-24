Научная группа математиков из Казани и Москвы создали новый метод обнаружения хакерских атак в Сети. Особенность этой отечественной технологии заключается в том, что для нее не нужно мощное и дорогостоящее оборудование. По сути, разработка поможет обеспечить надежную защиту от хакеров для всех пользователей: корпораций, компаний, а также рядовых пользователей, применяющих простые электронные устройства.

Метод заключается в тщательном анализе потоков информации в так называемом шуме и обнаружении определенных закономерностей, характерных для программных вирусов. Ранее ученые считали, что в данном шуме невозможно проводить анализ, так как там якобы нет очевидных закономерностей. Однако ученые своей работой опровергли данное утверждение.