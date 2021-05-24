Авиакомпания Red Wings запустила новый прямой авиарейс из Казани в Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Казань".

23 мая рейс был встречен водяной аркой, созданной на рулежной дорожке, а его первый пассажир получил подарки и памятные сувениры.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Как напомнил директор по стратегическому развитию аэропорта Казани Андрей Лопатин, из столицы Татарстана уже есть прямые рейсы в Уфу, Самару, Нижний Новгород, Оренбург.