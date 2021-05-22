В Московском областном суде прокурор просит пожизненный срок лидеру Пушкинской ОПГ «Турбазовские» фигуранту по кличке Лес, он обвиняется в 13 убийствах. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По данным следствия, с 1999 по 2011 год Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов были лидерами межрегиональной преступной группы, на счету которой более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в разных городах страны. Они работали по заказу.

Остальным участникам ОПГ грозит от 13 до 23 лет лишения свободы. Суд должен вынести приговор уже в июне.