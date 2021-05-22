Депутат Госдумы и председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился переводом учеников гимназии 175 в Казани из статуса «потерпевшие» в «свидетели». Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Детей, переживших страх смерти и ужас насилия, собираются прогонять через психиатрические экспертизы, чтобы доказать очевидное! Они пострадали, оказавшись в эпицентре расстрелов, на волоске от смерти, даже если физически с ними все в полном порядке. Следователи говорят, что есть некое указание «из Москвы» по изменению статуса пострадавших. Я обращаюсь к федеральным органам и чиновникам: это недопустимо! При переводе из потерпевших в свидетели люди могут потерять право на все обещанные меры поддержки», - отметил депутат.

Также он отметил, что банки при списании кредитов и детские оздоровительные организации будут сверяться с официальными списками пострадавших.

«Речь не идет обо всех школьниках! Нужно помочь тем, кто пережил трагедию, без всяких проверочных процедур! Все дети, находившиеся в здании школы в момент атаки, должны получить обещанные меры поддержки», - заключил спикер.

Ранее, мы рассказывали как действовать родителям детей обстрелянной школы, чтобы не стать вместо потерпевших свидетелями. Почему родителей обвинили в желании нажиться на трагедии?