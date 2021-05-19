Накануне Россию потрясла новость о том, что спустя неделю после трагедии в Казани родителей и школьников расстрелянной школы № 175 начали массово переводить из статуса потерпевших в статус свидетелей. Родители в негодовании - их дети прятались под партами, пытались убежать, лежали в лужах крови своих одноклассников, а теперь им говорят, что они - не потерпевшие, а всего лишь свидетели!

Вчера дети побывали на допросе. Повторном. Психологи и следователи беседовали с каждым. Один из следователей, как сообщает канал BAZA, сказал родителям, что пришло распоряжение из Москвы, согласно которому все, кто не получил физических повреждений, должны быть переведены в статус свидетелей.

Родителей такой поворот дела не устраивает.

"Наших детей, которые лежали в лужах крови своих одноклассников и притворялись убитыми, чтобы спастись, разжаловали из потерпевших в свидетели! Нет, я понимаю, свидетели – это те, кто снимал на телефон из соседнего дома, видел, как это чудовище заходит в школу", – говорит женщина (цитата по МК).

"Ещё 15 мая нас допрашивали в качестве потерпевших. Разъясняли права, рассказывали, что мы будем иметь возможность следить за ходом расследования, присутствовать на суде над убийцей. А сегодня вызвали сюда опять… Мало того, что сразу после уроков пришли, ждали тут полтора часа, так нас ещё и запугивают экспертизами всякими, постановкой на учёт. Может, кто-то из-за этого поступить в хороший вуз не сможет, кому-то права не выдадут, а кто-то переживает, что одноклассники психом называть будут. Моя и так проморгаться никак не может, психолог сказала, что это нервный тик", - рассказала другая жительница Казани (цитата по МК).

Что происходит?

С этим вопросом мы обратились к юристу и правозащитнику Сергею Давлетшину.

- Тут все очевидно, я думаю. Государство выделило большие суммы на компенсации пострадавшим, и, мне сдается, что эти деньги кому-то очень сильно понадобились. Не надо быть юристом, чтобы понять разницу между потерпевшими и свидетелями. Потерпевший - это тот человек, который получил физический или морально-нравственный урон. Свидетель - он просто видел, ему не нанесено никаких страданий, включая моральных. Потерпевший имеет право на государственные компенсации, на льготы. Свидетель никаких прав не имеет, у него есть только обязанность - явиться в суд, когда его вызовут повесткой.

- Дети, которые сами не получили ранений или травм в школе Казани 11 мая - они кто: потерпевшие или свидетели все-таки?

- Судите сами: человек, который видел насилие, перенес страх, моральные страдания - он де-факто потерпевший. Никакой он не свидетель, если по совести говорить.

- Вы сталкивались ранее с подобными прецедентами?

- Нет, в моей практике такого никогда не было. Потерпевшие всегда оставались потерпевшими, а свидетели - свидетелями. Да и в следственной и судебной практике Татарстана я такого не помню, чтобы было. Если было бы, резонанс был бы громкий...

- Что делать родителям детей, которых сейчас обвиняют в желании нажиться?

- В первую очередь не обращать внимания на то, кто и в чем их обвиняет. И действовать прямо сейчас строго по плану. Первое - ничего не подписывать, не соглашаться на статус свидетеля. Если подпишут документы о статусе свидетеля, то все, считай - пропало. Если будут вынуждать подписать такие документы или переведут в статус свидетелей без ведома родителей, то следует обжаловать такие действия.

- Куда обращаться им?

- Надо писать в Администрацию Президента РФ, лично Путину. Также стоит написать свои жалобы Генеральному прокурору России, обратиться в обязательном порядке в прокуратуру Республики Татарстан. Когда речь о детях, реагируют быстро. Уверен, ситуация уладится в пользу родителей. Ошибка наших граждан в том, что они быстро смиряются, опускают руки, перестают бороться за свои права...

- Есть еще что-то важное, что нужно знать родителям детей школы № 175 сейчас?

- Да, стоит понимать, что массовые обращения в надзорные органы будут рассмотрены очень быстро. Важно, чтобы было не одно письмо, не два, а массовым порядком. Родителям надо собраться, объединить усилия, составить коллективные письма. Их дети пережили страшное, даже если не были сами на линии огня. И они, безусловно, должны остаться в статусе потерпевших.

"Это не мы"

Андрей Шептицкий - старший помощник руководителя Следственного Управления СК РФ по Республике Татарстан. Он отметил, что никакого решения о смене статуса потерпевших в школе Казани на местном уровне не принималось.

- Расследованием руководит Центральный аппарат СК, в Москве. Наши следователи входят в следственную группу, но принимать решения какие-либо - это в компетенции столичного Главка. Поэтому у нас нет информации о таких решениях.

Мы сделали запрос в Главное Управление СК РФ. Как только поступит ответ, наше издание обязательно расскажет об этом.