В соцсетях казанцы не перестают обсуждать стрелка Галявиева, по вине которого погибли ученика 175 гимназии. На этот раз пользователи начали сравнивать фотографии задержанного из зала суда и ту, которую он опубликовал перед тем, как идти в школу.
«Многие высказывают своё мнение, что это разные люди. А что Вы думаете по этому поводу?», - пишет автор поста.
В комментариях жители отметили, что очень часто стали упоминать преступника, который не заслуживает этого.
«Это он, видно же!»
«Пусть в этом разбираются компетентные органы»
«Разные люди»
«Это один и тот же, я за смертную казнь».
Напомним, буквально вчера стало известно, что у следственной группы, которая расследует это дело, поменяли следователя. Теперь руководителем будет Александр Избенко.
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