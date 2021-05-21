В соцсетях казанцы не перестают обсуждать стрелка Галявиева, по вине которого погибли ученика 175 гимназии. На этот раз пользователи начали сравнивать фотографии задержанного из зала суда и ту, которую он опубликовал перед тем, как идти в школу.

«Многие высказывают своё мнение, что это разные люди. А что Вы думаете по этому поводу?», - пишет автор поста.

В комментариях жители отметили, что очень часто стали упоминать преступника, который не заслуживает этого.

«Это он, видно же!»

«Пусть в этом разбираются компетентные органы»

«Разные люди»

«Это один и тот же, я за смертную казнь».

Напомним, буквально вчера стало известно, что у следственной группы, которая расследует это дело, поменяли следователя. Теперь руководителем будет Александр Избенко.