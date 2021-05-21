Следственную группу по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева возглавил новый руководитель. Во главе группы, которая расследует обстоятельства страшной трагедии в казанской школе № 175, теперь будет стоять Александр Избенко. Официально данную информацию пока не подтверждали. Но косвенно СМИ со ссылками на личные источники подтверждают смену руководителя.

Новый руководитель следственной группы по делу о бойне в казанской гимназии известен успешным расследованием тяжких и сверхтяжких преступлений. Так, на его счету расследование авиакатастрофы Ту-134 под Петрозаводском в июне 2011 года и крушения Airbus А321 над Египтом в 2015 году.

По какой причине сменили руководителя следственной группы, не сообщается, но издание "Бизнес Онлайн" выдвинуло две версии: низкая результативность работы нынешней группы - пока вся картина событий сводится к одному человеку - Галявиеву. Вторая версия - разразившийся скандал с родителями детей, которых переводят из статуса потерпевших в статус свидетелей.