На улице Файзи в Казани жители заметили неадекватного мужчину, который валялся в траве, некоторые приняли это действие за танец.

«Сначала он 10 минут сигналил, а после того, как возмущенные соседи вызвали полицию, вышел из машины и стал кататься по траве», - рассказывают очевидцы.

В комментариях мнения разделились – кто-то просто посмеялся над мужчиной, а кто-то всерьез задумался, как он оказался за рулем в таком состоянии.

«Удивляет то, что находятся те, кому это смешно... Трагедия. Падение общества ниже пятки таракана. Печально»

«Почему почти вся подобное происходит на этой улице»

«Жара тут не причем, это все синтетика»

«Вот такие психи за рулём, на наркотики его проверить».