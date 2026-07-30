Экономика

Финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье увеличат вдвое

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство удвоит финансирование льготной ип...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничных территориях в текущем году будет удвоено.

На субсидирование процентной ставки по таким кредитам в бюджете заложены 5 миллиардов рублей.

Таким образом, общий объем средств на эти цели вырастет в два раза. Увеличение финансирования затронет все указанные регионы.

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