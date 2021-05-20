Сделать платным въезд в столицу Татарстана предложил глава ГБУ "Безопасность дорожного движения Рифкат Минниханов. По его словам, только так можно решить остро стоящую проблему с пробками, сообщает "Бизнеc Onlinе".

"Можно сделать несколько колец вокруг города с градацией стоимости въезда. Сегодня система позволяет это сделать", — сказал Минниханов, однако не уточнил, когда это может произойти.

Платный въезд в российские города обсуждали в Государственной Думе ранее. Сейчас заплатить за въезд придется в ряде городов мира: платным является въезд в Лондон, в семь городов Норвегии, в Юрмалу, в Сан-Франциско и ряд других мировых городов. В России пока такой практики нет, но не исключено, что она появится.