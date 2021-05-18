В Казани сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали двух молодых людей, которые ехали на машине, высунувшись из окна. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Татарстану.

«Видеозапись с зафиксированным нарушением была выявлена 15 мая. Машина с пассажирами ехала по центральным улицам. Нарушителями оказались 23 и 24-летние жители Казани», - говорится в сообщении.

Молодые люди признали вину, их привлекли к административной ответственности, также к ответственности был привлечен водитель машины. Общая сумма штрафов составила 4 тысячи рублей.