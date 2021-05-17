Сегодня, 17 мая, в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер. Об этом предупредил республиканский Гидрометцентр.

"До конца дня и вечером 17 мая 2021 г. местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременными усилениями западного ветра порывами до 15-20 м/с", - говорится в сообщении метеорологов.

Добавим, что в ближайшие дни в РТ сохранится жаркая погода, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью не опустится ниже +15, днем термометры покажут до +33.

Напомним, накануне в Казани был побит очередной температурный рекорд.