В МВД Татарстана прокомментировали утреннее ДТП с двумя трамваями в Казани.

По данным ведомства, авария произошла на Сибирском тракте в 6:50 утра. Причиной стало нарушение ПДД: один из водителей не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный трамвай, который двигался перед ним.

В результате аварии пострадали четыре человека, наиболее тяжелые травмы получил водитель первого трамвая - ему оторвало часть ноги.

Напомним, что 17 мая из-за ДТП временно отменено движение трамвая №4, прокуратура инициировала по факту ДТП.