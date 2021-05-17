Сегодня утром в Казани столкнулись два трамвая, травмы получили четыре человека.

По данным Минздрава Татарстана, 50-летнему мужчине оторвало часть ноги, он также получил резаные раны и находился в состоянии травматического шока. У остальных пострадавших повреждения менее серьезные: 54-летний мужчина получил ушиб, 64-летний гражданин - сотрясение головного мозга и ушибленную рану, 27-летний мужчина - ушиб мягких тканей. Все травмированные - это кондукторы и водители трамвая, их доставили в больницу №7.

Напомним, что сегодня в связи с ДТП временно отменен маршрут трамвая №4, прокуратура уже инициировала проверку.