Волонтеры сообщили о завершении розысков 78-летней женщины.

Известно, что Эльвира З. пропала 13 мая в садовом товариществе Тихий плес в Верхнеуслонском районе. Женщина была одета в светлую кофту, джинсы и мокасины, на голове кепка. На поиски пропавшей выезжали волонтеры отряда "ЛизаАлерт". В итоге накануне вечером пенсионерку нашли, она жива. Родные пожилой женщины выразили волонтерам благодарность.

Напомним, на днях волонтеры всю ночь разыскивали пропавшего ребенка в Ютазинском районе.